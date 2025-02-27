３月２０日から始まる高崎映画祭のラインナップが発表されました。最優秀作品賞の「箱男」など５３作品が上映されます。 ことしで３８回目を迎える高崎映画祭では、最優秀作品賞を受賞した石井岳龍監督の「箱男」など５３作品が上映されます。 初日のオープニングイベントでは高崎電気館で撮影された甫木元空監督、染谷将太さん主演の「ＢＡＵＳ映画から船出した映画館」を全国公開より１日早く上映します。上映後には甫木