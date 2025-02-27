公共交通の地域課題に対応しようと前橋駅から県庁までの区間で自動運転バスの実証実験が行われました。 自動運転バスの実証実験は、県や前橋市、そして自動運転の社会実装を目指す前橋市の日本モビリティなどが国土交通省の補助金を活用し行っているものです。 実証実験は２０１８年度から始まり、運転手搭乗型の自動運転レベル２での運用は、前橋駅から中央前橋駅までの区間で実用化が始まっています。今回は、２月１４日から前