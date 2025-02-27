リニューアル工事のため休館している呉市の大和ミュージアムの仮展示室が、２８日のオープンを前に報道陣に公開されました。呉市中通にある「ビューポートくれ」に設けられた、仮展示室の「大和ミューアムサテライト」。戦艦大和の模型や貴重な軍艦の図面が並びます。中でも目を引くのは、サテライトのために製作した全長9.5メートルの零式観測機の実物大模型です。大和が放った砲弾を