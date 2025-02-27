知人男性（当時７０歳）を殺害したのちに遺体を切断し、遺棄した罪に問われている男（３２）の裁判で、男が供述を一転させたことについて、姉からの手紙の影響があったと説明しました。 被告の男は２０２１年、広島市佐伯区の親族の家で知人の男性をコンクリートブロックで顔面を殴るなどして殺害し、遺体を切断して一部を海などに遺棄した罪に問われていますが、「自分は殺していません。解体もしていません」と殺人と死体