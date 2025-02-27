静岡県教育委員会は3月5日、6日の両日に行う令和7年度静岡県公立高校入学者選抜(一般選抜等)の志願変更の受付を2月27日正午で締め切り、志願者数の概況を発表しました。 【倍率をみる】あなたの志望校は？全日制・定時制・単位制による定時制【全校全学科掲載】 志願先の高校を変更したのは、208人(前年度比+64人)、学科などの変更を合わせると267人にのぼりました(前年度比+46人)。これで、全日制の平均志願倍率は1.06倍と、前