俳優の西野七瀬（30）が27日、都内で行われたモンスターハンターシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』（28日発売）を記念した『モンスターハンターワイルズ』発売前夜イベントに参加した。【写真】デッカ！大タルに大興奮した西野七瀬質疑応答も時間も。もしモンスターを飼えるなら、という質問に西野は「みんな大きいですもんね…。現実的に考えるとジャグラスとか、トビカガチとかですかね。それでも大きいですけど