距離女子スプリント・フリー予選力走する本田千佳＝トロンヘイム（共同）【トロンヘイム（ノルウェー）共同】ノルディックスキーの世界選手権第2日は27日、ノルウェーのトロンヘイムで行われ、距離スプリント・フリー予選で女子の本田千佳（秋田県スポーツ協会）は3分21秒36で53位となり、上位30人による決勝トーナメントに進めなかった。男子の日本勢は出場していない。複合女子は、マススタート方式の個人ノーマルヒルで葛