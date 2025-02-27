セブン＆アイ・ホールディングスは２７日、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）について、提案した創業家側から「必要となる資金調達のめどが立たなくなった」との連絡を受けたと発表した。カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールからの買収提案への対抗策だったＭＢＯ案が白紙となったことで、今後は自力での企業価値向上策を中心に検討が進みそうだ。ＭＢＯ案は、創業家出身の伊藤順朗副社長と、創業