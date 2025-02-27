甲子園に導かれてきた。そして、あの憧れの場所で宙に舞った「先生」の背中を追っている。東都大学野球リーグの東洋大に学生コーチとして入部する花咲徳栄・岩井福（ゆたか）外野手（以下＝福）が２４日に埼玉県川越市内の野球部寮へ入寮。プレーヤーを引退し、目指す道を聞いた。「甲子園で見ていた花咲徳栄の先輩方が入っていた憧れの野球部に入ることができて、とてもうれしいです」初々しい表情で節目の日を迎えた福。先