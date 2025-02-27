（資料写真）川崎市教育委員会は２７日、感染性胃腸炎の疑いで、市立南生田小学校（多摩区南生田）の２年１クラスを２８日について学級閉鎖することを決めた。２７日に児童３３人のうち１８人が、嘔吐（おうと）や腹痛の症状を訴え、欠席・早退したため。同校では校内の消毒を行い、児童の健康観察を続けていくという。