自民党の「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム（WT）」が27日に会合を開き、旧姓の通称使用の拡大について議論した。日常生活やビジネス界では旧姓の通称使用が広がる一方、企業によっては「旧姓で銀行口座が作れない」といった不便も指摘されている。この日の会合には約50人が出席。各省庁から現状の通称使用の取り組みや課題について説明を受けた。慎重派からは、選択的夫婦別姓を導入しなくても通称使用の拡大に