女優広瀬すず（26）が27日、都内で、主演映画「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。大正から昭和初期を舞台に女優長谷川泰子、詩人中原中也、文芸評論家小林秀雄という実在した男女3人の壮絶な愛と青春を描いた作品。公開から1週間がたった。泰子を演じた広瀬は「今までは元気だったり、何かを抱えた女の子（の役）が多かった。大正時代という初めての挑戦なのもあって、いろんな方から新鮮だっ