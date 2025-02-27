元STU48沖侑果（25）が27日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、ファンからの質問に回答した。26日にセカンド写真集「遊泳解禁」を発売。写真集にはランジェリーやビキニなど、セクシーな姿が収められており、沖の元にファンから「かなり攻めた衣装が多かったけど、恥ずかしくなかったの?」との質問が寄せられた。この質問に沖は、ランジェリー姿の写真を添え「お仕事中は何とも思わないんです。そして家に帰ると記