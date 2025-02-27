TISは2月27日、TISが出資するインドネシアのPT Aino Indonesiaが、インドネシア標準QRコード「QRIS(Quick Response Indonesia Standard)」のNFC(Near Field Communication)対応(QRIS Tap)プロジェクトに協力のうえ、同プロジェクトが3月14日よりインドネシアの公共交通機関において開始予定であることを発表した。また、この機能はTISとAINOが共同開発した交通決済パッケージである「Acasia2.0」にも搭載される。Acasia2.0は、ICカ