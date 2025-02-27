チャンネル登録者数392万人超の人気YouTuber「コムドット」メンバーのやまとさん（26）が、2025年2月21日にXを更新。メンバー5人全員の鍛え上げた肉体を公開した。「本物の男になりたければコムドットを観るべき」コムドットは25年4月、「20代ラスト写真集」になるという「BESIDE」を発売する。やまとさんはその写真集におさめられている、メンバー5人の水着姿の写真を公開。全員、腹筋が綺麗に割れているように見える。やまとさん