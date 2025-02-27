鹿児島市で、鹿児島大学の男子学生が飲酒運転の車にはねられ死亡した事件から今月9日で4年がたちました。両親は飲酒運転の男を相手に民事裁判を起こして、先日、男と対面。「息子の命と真剣に向き合ってほしい」と訴えました。 （宮崎さんの父親）「今回の民事裁判でも、何とか真実がわかればいいなと、思い続けたこの4年間」 福岡出身で鹿児島大学・共同獣医学部の1年生だった宮崎大喜さん(当時20)。幼いころから動物が好きで、