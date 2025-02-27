鹿児島県警で不祥事が相次いでいる問題です。県警の岩瀬本部長は27日の会見で、今月、県警幹部が不同意性交の疑いで書類送検されたことについて、改めて謝罪しました。 （岩瀬本部長）「県警をあげて再発防止に取り組む最中に、幹部職員である捜査二課長が刑事事件の捜査の対象となり、人事異動の措置をとったことは、県民の県警に対する信頼を損なうもので大変申し訳ない」 27日の定例会見で県警の岩瀬聡本部長は、今月14日、県