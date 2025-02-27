桜島が大規模噴火する予兆が観測された場合、噴火前に、周辺自治体に避難することなどを求める避難計画案。県などで構成する火山防災協議会が計画案をまとめたことが分かりました。 桜島は111年前、死者・行方不明者が58人に及んだ「大正噴火」が発生しました。 現在、このときに匹敵するマグマの量が蓄積していると指摘されていて、大正噴火級の噴火が発生した場合、鹿児島市街地でも軽石や火山灰が最大で1メートル積もる