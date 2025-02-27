鹿児島城西高校出身で、箱根駅伝で青山学院大学の2連覇に貢献した野村昭夢選手が、鹿児島県庁を訪れました。 鹿児島県志布志市出身の野村昭夢選手は、鹿児島城西高校で駅伝部に所属。青山学院大学に進学し、今年の箱根駅伝では6区の箱根から下りを力走し、区間新記録で6区で初の56分台をマーク。大会で最も活躍した選手に贈られる「金栗四三杯」などを受賞しました。 27日は、高校時代の駅伝部の恩師とともに塩田知事を訪