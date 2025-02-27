鹿児島県内では、感染性胃腸炎の感染者数が増加していて、1週間で700人以上が感染しています。 嘔吐や下痢などの症状が出る感染性胃腸炎。県によりますと、今月23日までの1週間で、あらたに740人の患者が発生しました。前の週から156人増え、7週連続の増加で、今年に入ってからの感染者数は3200人を超えました。 定点あたりの感染者数は鹿屋が33.80、名瀬が24.50、指宿が21.00で流行発生警報の基準値を上回っています。 また、