3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月24日（月・振休）の放送では、「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）出演を振り返りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――藤澤「すごく楽しく収録させていただきました」若井：りょうちゃん、こ