秋田朝日放送 桃の節句を前に秋田市のガラス工房でひな人形をテーマにしたガラス作品の展示会が開かれています。 秋田市の新屋ガラス工房には、桃の節句を前に春を先取りした温かな空間が広がっています。ガラス作家７人が手掛けた個性豊かな「ひな人形」およそ６０点が展示・販売されています。飾りやすく手入れがしやすい手のひらサイズで、価格帯はおよそ８千円から２万円が中心です。透明感のあるキラキラしたガ