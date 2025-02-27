皆藤愛子アナウンサーが華やかな衣装コーデを披露し、ファンを夢中にさせている。２７日までに自身のインスタグラムを更新し、紫と白のハートの絵文字を投稿。髪をハーフアップにまとめ、花柄のフリルブラウスと白のタイトスカートを合わせた上品なコーデを披露した。この投稿にファンからは「いつ見てもかわいい」「何を着てもかわいくて上品」「綺麗（きれい）な瞳に吸い込まれる」「癒やされます」「この可愛（かわい）さ