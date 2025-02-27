秋田朝日放送 Ｊリーグの第５代チェアマンを務め日本バドミントン協会会長の村井満さんが２６日秋田市で講演し、先の見えない時代の経営について語りました。 秋田の潜在力を掘り起こし成長と発展のヒントにつなげてほしいと、秋田朝日放送が県内企業向けに運営しているホットサイド会。２６日に開かれたセミナーではＪリーグの第５代チェアマンを務めた日本バドミントン協会会長の村井満さんが講師を務