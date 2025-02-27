女優の西野七瀬が２７日、都内で「モンスターハンターワイルズ」発売前夜イベントに出席した。アクションゲーム「モンスターハンター」シリーズの新作発表イベント。同ゲームを愛用しているという西野は「（プレイしていると）１日がすぐ終わります」と溺愛ぶりを口にした。特別に新ゲームの体験も行い、「長い時間をかけて、多くの人の手によって生み出されたモンハンーワイルズを楽しみにしています。皆さんも楽しみましょう