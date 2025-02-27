女優の田中道子が２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演し、家選びについての経験を述べる一幕があった。この日のテーマは「物件好きな女」。１級建築士の資格を持つ立場から「私は高層階は選ばない」と話し出すと「高層階って気圧が低いんで、（自分は）体調悪くなっちゃう」と続けた。さらに「主人と付き合ってる時は３１階に住んでたんです。その時は気づいてなかったんですけど、会