秋田朝日放送 山火事の被害が広がる岩手県で消火活動にあたるため秋田県からも消防隊員が現地に派遣されました。 岩手県内では大船渡市や陸前高田市で山火事が相次ぎ、大船渡市では２６日も新たな火災が発生しました。６００ｈａ以上が燃え、警察によりますと少なくとも住宅など８４軒が焼けたということです。 秋田県総合防災課や秋田市消防本部によりますと、国を通じて支援の要請があり県内の各消防本部から物資の搬送