ドル円１５０円手前水準に高止まり、米債利回り上昇＝ロンドン為替 ロンドン午前は円安が進行している。ドル円は149円台前半での揉み合いを上放れると、高値を149.97レベルまで伸ばしている。ただ、150円台には乗せ切れず高止まりとなっている。米１０年債利回りが４．２６％台から４．３１％台まで上昇する動きに反応。クロス円も連れ高となり、ユーロ円は156円台前半から一時157.22レベルまで、ポンド円は189円付近か