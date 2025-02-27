秋田朝日放送 コメの価格高騰が続き政府が備蓄米の放出に踏み込むなど異例の事態となるなか県内でも影響がでています。 苦渋の決断で定食を値上げしたりご飯の量を減らしたり…大盛りが人気の秋田市の飲食店を取材しました。 ※詳細は動画ニュース配信しています。