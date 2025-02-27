今年は戦後80年です。去年、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会のメンバーが、きょう富山を訪れ、県議会で講演して核兵器廃絶を訴えました。講演では、日本被団協の被爆二世委員会の大村義則副会長が、オスロで行われたノーベル平和賞授賞式の様子を、動画を交えながら紹介しました。オスロ市民とともにたいまつを持って行進したことや、被団協のシンボルである折り鶴が市内各所に