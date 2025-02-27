女優の田中道子（35）が、26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（後9・00）にゲスト出演し、物件に対する自身のポリシーを明かした。「物件好きな女」のテーマトークで登場。田中は22年に一級建築士試験に合格した“建築のプロ”だけに、そのこだわりは注目を浴びた。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「田中さんには聞いておいた方がいいよね。一級建築士だからね」と問われると、田中は「私は高層階