台北市内で記者会見する日本ハム・新庄監督＝27日（共同）【台北共同】プロ野球日本ハムは27日、台湾プロ野球チームと親善試合を行うため春季キャンプ地の沖縄県から空路で台湾入りした。新庄剛志監督は台北市内で記者会見し「選手を信じて真っ向勝負で戦いたい」と意気込みを語った。台北ドームで3月1日に統一、同2日に中信兄弟と対戦する。今回の親善試合は主力メンバーで臨む。27日は台北ドームで練習も行い、清宮幸太郎内