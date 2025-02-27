みずほ銀行と三井住友信託銀行は27日、円定期預金の金利引き上げを発表した。比較的ニーズが大きい期間1カ月の金利はみずほ銀が0.225％、三井住友信託銀は0.250％となり、ともにリーマン・ショック直後の2008年11月以来、約16年3カ月ぶりの高水準。日銀が1月に政策金利の追加引き上げを決めたのに伴う措置で、いずれも3月3日から改定する。対象の定期預金はみずほ銀が期間1カ月〜10年で、引き上げ幅は0.1〜0.2％。三井住友信託