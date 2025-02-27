富山大空襲の記憶を語り継いでいこうと、戦後80年の今年、富山市の市民団体と、同じく空襲被害を受けた新潟県長岡市の資料館が連携します。富山大空襲に関する資料を長岡市で展示する計画が進められていて、富山市でも長岡空襲の資料が展示される予定です。 戦災資料館がある長岡市富山大空襲を語り継ぐ会と連携 きょうは富山市で、新潟県長岡市での富山大空襲に関する展示に向けた協議が行われ、「富山大空襲を語り継ぐ会」