滋賀県の琵琶湖で17年前、男性の切断遺体が相次いで見つかった事件で、警察は、別の殺人事件で服役している74歳の男を、殺人の疑いで逮捕しました。2008年、滋賀県近江八幡市や東近江市などの琵琶湖岸6か所で、切断された遺体が相次いで見つかり、10年後、遺体は滋賀県野洲市に住んでいた川本秀行さんと特定されました。警察は、殺人事件として調べを続けていましたが、27日に別の殺人事件で岡山刑務所に服役している杠共芳容疑者