子供たちに絵本に親しんでもらおうと自動車メーカーが主催したコンテストで大賞に選ばれた絵本などが27日、大分市の大分県立図書館に贈られました。 日産自動車では毎年、アマチュア作家を対象とした「童話と絵本グランプリ」というコンテストを開いています。童話と絵本のそれぞれの部門で大賞に輝いた作品は出版され、全国の図書館に寄贈されています。27日は大分市の県立図書館でも贈呈式が行われ、日産プリンス大