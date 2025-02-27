2025年2月28日から4月3日までの期間、サンマルクカフェの店舗で「ハーゲンダッツアイスクリーム」を使ったオリジナルメニューが登場します。濃厚な「バニラ」を使ったコラボメニュー創業40周年の「ハーゲンダッツ ジャパン」と25周年の「サンマルクカフェ」、それぞれの周年を記念した初の取り組みです。ハーゲンダッツ『バニラ』を使用したオリジナルメニューが、サンマルクカフェのお店で食べられます。・クッキー＆クリームスム