きょうの富山県内は日中は多くのところで晴れ、最高気温は12度前後ときのうより高くなりました。一方で朝や夜は依然として冷え込み、路面が凍結している場所や、雪によって道幅が狭くなっている場所では、車の運転などに注意が必要です。けさ、国道359号では複数台の車が絡む事故が発生し、その瞬間がドライブレコーダーに記録されていました。きょうの県内、朝は冷え込み、最低気温は富山市で2度ちょうど、高岡市伏木