大分県産の焼酎を海外に売り込もうと27日、大分県大分市でアメリカからバイヤーを招待して商談会が開かれました。 ◆TOS渡辺一平記者「会場では県産の焼酎を手にした酒造会社の関係者がアメリカのバイヤーに熱い売り込み合戦を展開しています」 この商談会は日本酒などと比べて認知度が低い焼酎を海外に広めていこうと、日本貿易振興機構＝ジェトロなどが初めて開いたもので臼杵市と日田市など県内5つの酒造会社が参