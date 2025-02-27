高円宮妃久子さまは27日、東京都中央区の日本橋高島屋で「第56回現代女流書展」を視察した。「第56回現代女流書展」の会場に到着した高円宮妃久子さま=2025年2月27日午前9時31分、東京都中央区の日本橋高島屋、代表撮影久子さまは、約160人の作品一つ一つを、50分ほどかけて熱心に鑑賞。「きれいですね」などと感想を話しつつ、説明者に「新進書家の作品は何か傾向がありますか」などと尋ねていた。久子さまは紙や墨、表装にも