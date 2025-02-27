2025年3月1日から4月28日まで、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（東京都港区港南2-16-1）26階 カフェ＆バー「リュトモス」に「ストリングスパフェ」が登場します。いちごとチーズの組み合わせが珍しい季節ごとに変わる「ストリングスパフェ」の春メニューは「さくらいちごパフェ」（4180円）と「ストロベリーチーズパフェ」（4180円）の2種類。「さくらいちごパフェ」はいちごと桜の風味が楽しめる春らしいパフェで