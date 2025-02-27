お尻はプライベートパーツでしょ？「ぼくたちもタマゴから生まれたんでしょ？」小学2年生の双子が抱いたギモン／こどもせいきょういくはじめます（1）シリーズ累計30万部超！のベストセラー「おうち性教育はじめます」の第3弾を、レタスクラブで先行配信！子どもと関わる大人からの支持を集めた「おうち性教育はじめます」シリーズ。「子どもが自分で読める本がほしい！」という多くの声をもとにまとめられた新作は、小学校低学年