こんなもんかな…憧れの彼と２人きりに⁉ギャルになってやり直せた青春にドキドキ／30歳喪女、平成ギャルになる2（1）いつも人目を気にして、気持ちに蓋をして生きてきた鶴中 彩。友だちもやりたいこともなく、後悔だけを引きずっていた30歳の誕生日に、なぜか200X年の15歳の彩に逆戻りします。夢？と感じつつも、2度目の高校時代では、ずっとなりたかったギャルになることを決意！メイクや服を猛勉強してついにギャルデ