明治安田J1リーグ・アルビレックス新潟は26日、アウェーで鹿島アントラーズと対戦しました。FW矢村がJ1初ゴールを決めましたが初勝利はお預けとなりました。開幕戦から3試合連続アウェーでの戦い。今季チームに復帰した矢村が初の先発出場です。試合は前半10分、相手のクロスを跳ね返しますが、ボレーシュートを決められ先制を許します。新潟のチャンスは前半16分、矢村のシュ&#1