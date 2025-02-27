2月27日、お笑いコンビ「ナイツ」らが所属するマセキ芸能社が、公式サイトで「ナイツ 塙宣之に関して」とするお知らせを発表した。《ナイツ塙宣之ですが、2月25日（火）の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました。皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期に関しては怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ申し上げる所存です》と、塙の顔面骨折と休養