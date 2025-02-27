シンプルで着回しやすいパンツはコーディネートの強い味方！春から夏にかけて長く活躍するアイテムです。無印良品のスタッフでESSEonlineライターのハギヤマジュンコさんは、無印のテーパードパンツのダークネイビー・ベージュ・ピンクの3色を購入し、実際に着比べてみたそう。春から夏にかけて長く活躍するアイテムの着まわしコーデを紹介します。春は淡色コーデがかわいい！ニット×ロンTで着比べ今回ご紹介するのは無印良品の「