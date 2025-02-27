毎日をストレスフリーに過ごすためにも、ものを定期的に見直し、もちすぎないように意識しているという木南晴夏さん。収納に関するマイルールを明かしてくれました。ものは迷わず捨てられるタイプです春の訪れとともに家を見直し、リフレッシュしたい今の時季。「迷わず捨てられるタイプ」という木南さんは、定期的に手放してすっきりを保っているそう。【写真】木南晴夏さんの写真をもっと見る「もので部屋があふれたり、出しっぱ