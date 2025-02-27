2025年２月27日（現地時間）に開催されたSheBelieves CupでなでしこジャパンがFIFA女子ランク１位で同大会５連覇中のアメリカ代表を２-１と撃破。３戦全勝で見事に初優勝を飾った。籾木結花の先制弾も、古賀塔子の勝ち越しゴールも素晴らしかったが、何より記憶に残っているのが53分の長谷川の唯のプレー。GK山下杏也加がセンターライン付近に蹴ったボールを右足アウトサイドで少し浮かせると、落ちてくるボールを再び右足アウ