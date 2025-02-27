山形県鶴岡市で、市役所の若手職員が部の垣根をこえて市の課題解決に挑戦するプロジェクトの報告会がこのほど、開かれました。 【写真を見る】その名はWBCプロジェクト！市役所の若手職員が部の垣根をこえ市の課題解決に挑戦！ 柔軟な発想に市長も絶賛！（山形・鶴岡市） 鶴岡ＷＢＣ参加メンバー国保年金課菅原緑芳さん「友達が県外に出て行ったりしているので、戻ってきたいと思える市を作りたくて鶴岡市に残りまし