アメリカ・シアトルに住んで十数年。子育てに奮闘するライターのNorikoさんに、現地で話題のフードやライフスタイルを紹介してもらいます。今回は、シアトルで創業された世界的企業・スターバックスの「コーヒーグラウンズ」で始めたガーデニングについてです。スタバの“コーヒーかす”でガーデニングに挑戦「コーヒーグラウンズ」とは、日本語でいうところのコーヒーかすのことです。スターバックスでは、各店舗から大量に出るコ